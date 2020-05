Em Borba, homem é preso por tráfico de drogas

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação/PMAM

Borba - Policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na manhã desta sexta-feira (29), detiveram um homem de 23 anos pelo crime de tráfico de entorpecentes, em uma residência na rua projetada do bairro Nova Esperança, no município de Borba, distante 151 quilômetros de Manaus.

Durante a ação, foram apreendidas com o suspeito três pedras de oxi, somando juntas 110,7 gramas; 21 trouxinhas de pedra oxi; 19 trouxinhas de maconha tipo skunk; a quantia em espécie de R$ 110,60; duas balanças de precisão; um aparelho celular com carregador; material para embalo do entorpecente; e carteiras de cigarros.

Os policiais faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram dois homens em frente a uma residência conhecida pela polícia como ponto de venda de entorpecentes. A equipe abordou a dupla, encontrando com um deles uma trouxinha de pedra oxi e um papelote de maconha. Em seguida, a equipe adentrou a residência, onde foram encontrados os materiais entorpecentes e materiais para embalo.

Diante das evidências materiais, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para providências legais.

*Com informações da assessoria