Homem que estuprou, roubou e tentou matar jovem em Manaus é preso

Manaus - Policiais civis do 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram, nesta quinta-feira (28), por volta das 17h30, mandado de prisão preventiva em nome de Luiz Henrique dos Reis Oliveira Junior, 27, investigado por ter estuprado, roubado e tentado matar uma mulher de 35 anos. O crime ocorreu no dia 28 de maio de 2017, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação dos delegados Rodrigo Barreto e Ricardo Leite, titulares da 4ª Seccional Oeste e do 21º DIP, respectivamente, a prisão do infrator aconteceu na Comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã, zona oeste da cidade. As equipes conseguiram localizar o indivíduo depois que obtiveram informações, através de denúncia anônima, acerca do paradeiro dele.

“Após o recebimento da denúncia, iniciamos os procedimentos de diligências, a fim de averiguarmos a veracidade da delação. Durante os trabalhos investigativos, conseguimos chegar até o Luiz Fernando que estava foragido da Justiça, desde que teve o mandado de prisão decretado em nome dele, no dia 5 de fevereiro deste ano, pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri”, explicou o titular da 4ª Seccional.

Luiz foi indiciado por estupro, tentativa de homicídio e roubo. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será conduzido para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia, a ser realizada por meio de videoconferência.

