Corpo em decomposição é encontrado no Distrito Industrial de Manaus

O corpo foi removido com a ajuda dos bok | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um corpo do sexo masculino em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta sexta-feira (29), em uma área de mata na rua Ministro João Gonçalves de Souza, na primeira etapa do bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

Conforme a equipe da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram os funcionários de uma fábrica de motocicletas que encontraram o corpo. Eles estavam fazendo uma limpeza no terreno que fica nos fundos do lugar.

Policiais militares fizeram o acionamento das equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC), Instituto Médico Legal (IML) e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo pode ser de um morador de rua | Foto: Suyanne Lima





Devido a dificuldade de acesso do local, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para fazer a remoção do corpo, que o levou até a parte superior da via, onde as equipes do IML engavetaram e colocaram no carro tumba.

O corpo deverá passar por exame necroscópico para definir a causa da morte. Testemunhas relataram que o cadáver poderia ser de um morador de rua que frequentavq a área, mas a identificação do cadáver deverá ser realizada na sede do IML. O caso será investigado pela DEHS.