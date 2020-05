De folga, investigadora da PC consegue prender suspeito de roubo no AM

O jovem utilizava uma bicicleta e tentou roubar dinheiro e o celular de uma idosa em via pública | Foto: Divulgação

Parintins - Uma investigadora da Polícia Civil, identificada como Cláudia Augusta Serrão, que estava de folga, frustrou um assalto, na tarde desta sexta-feira (29), e conseguiu prender o suspeito, um jovem de 18 anos. O fato aconteceu na rua Sá Peixoto, bairro Francesa, em Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus.

O jovem utilizava uma bicicleta e tentou roubar dinheiro e o celular de uma idosa em via pública. A população percebeu a ação criminosa e tentou reagir, mas o suspeito fugiu do local. A investigadora que passava de carro pela localidade, presenciou a agitação das pessoas e passou a acompanhar o rapaz.

Nas redes sociais, a investigadora foi bastante elogiada pela coragem e relatou um pouco sobre sua ação.

"Eu estava de folga e com carro particular, junto com meu marido. Usava máscara de proteção, mas na abordagem o suspeito não entenderia o que eu dissesse, então tirei o item de proteção e gritei: parado, polícia", publicou a policial em um comentário.

Em uma foto, Cláudia aparece imobilizando o suspeito e pedindo apoio de policiais militares do município.

Equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados e conduziram o suspeito para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins.