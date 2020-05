Homem sobrevive após ser atingido com 6 tiros no Coroado

A polícia suspeita que o crime possa estar relacionado com algum acerto de contas | Foto: Divulgação

Manaus - Enquanto caminhava pela avenida Beira Mar, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, um homem, identificado como Amadeu C. N., de 56 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite da última quinta-feira (28). A vítima foi atingida com, pelo menos, seis tiros nas pernas.

Conforme policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Amadeu foi surpreendido por um homem desconhecido, que efetuou os disparos e conseguiu fugir a pé. A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia.

Ferida, a vítima foi socorrida por moradores da área e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado. E depois, o homem transferido para outra unidade de saúde.

A polícia suspeita que o crime possa estar relacionado com algum acerto de contas. Não foi informado se a vitima tinha passagem por algum crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.