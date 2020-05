"Feridão" é apreendido com submetralhadora no Francisca Mendes

Manaus - Um menor de 17 anos, conhecido como "Feridão", foi apreendido com armas e munições na rua Israelândia, bairro Francisca Mendes, Zona Norte de Manaus. A ocorrência foi atendida às 3h deste sábado (30), pelos policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Os policiais receberam uma denúncia, via disk denúncia, que um homem estava no local citado, em posse de uma arma de fogo. Ao chegar no local, a equipe realizou uma busca e conseguiu localizar o menor em uma residência na quadra 89.

"Feridão" foi abordado e ao ser revistado foi encontrado com ele uma submetralhadora, sem número de fabricação. O armamento é de uso restrito da polícia. Além da arma, também foram apreendidos 11 munições, calibre 9mm intactas.

Após o flagrante, ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), para procedimentos cabíveis.