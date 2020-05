Dupla é apreendida por tráfico de drogas na Zona Norte

Os suspeitos foram levados para a Deaai | Foto: divulgação/PM





Manaus - Uma dupla de menores de idade foi apreendida, em flagrante, por envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Cidade Nova, próximo à Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Zona Leste de Manaus. O flagrante aconteceu por volta de 00h00, deste sábado (30).

Os policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), durante patrulhamento nas proximidades do bairro, receberam informações de que homens estariam comercializando entorpecentes. Ao se deslocarem para o local, eles se depararam com quatro homens, sendo que dois, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga.

Já dois menores de idade acabaram ficando no local e foram revistados. Com eles nada foi encontrado, mas um deles acabou confessando onde as drogas estavam escondidas.

Ao revistarem a residência, os PMs encontraram seis trouxinhas de possivelmente cocaína. Na rua, eles ainda localizaram também quatro trouxinhas de oxi, 29 trouxinhas de cocaína e 28 trouxinhas de maconha.

Os menores e a materialidade encontrados foram encaminhados para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), para procedimentos cabíveis.