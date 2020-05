Idoso é atacado e morto a facadas no Centro de Manacapuru

O corpo foi removido com a ajuda de populares | Foto: divulgação





Manaus - Joanilson Araújo Macena, de 64 anos, foi assassinado a facadas por um homem, que segundo moradores que testemunharam o crime, tem problemas mentais e não havia tomado o medicamento.

O suspeito de cometer o crime é Raimundo Cândido, conhecido como "Vereador", que foi preso após ser segurado por populares. Segundo uma testemunha, o idoso estava arrumando os objetos em sua loja de sucata, quando Raimundo se aproximou e desferiu golpes com uma arma branca.

O suspeito foi preso após ser contido pela população | Foto: divulgação





Os golpes atingiram a vítima no braço e no tórax. O idoso não resistiu e veio a óbito no local do crime. O autor dos golpes foi contido por populares até a chegada da polícia.

Ele foi encaminhado para uma delegacia de flagrantes no município.