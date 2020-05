Homem invade casa, tenta estuprar mulher e quase mata o marido dela

O suspeito foi preso em flagrante | Foto: divulgação





Itacoatiara - Após tentar invadir uma casa e tentar estuprar uma mulher, um homem de 23 anos acabou preso em flagrante. O crime aconteceu na manhã deste sábado (30) no município de Itacoatiara.

Policiais militares do 2º Batalhão de Policia Militar (2º BPM) foram acionados e conseguiram prender o suspeito na rua Pau Brasil, bairro Eduardo Braga 2. Do local, o homem havia roubado dois celulares.

Segundo a moradora da residência, o homem invadiu a casa e a atacou com uma faca. Ele colocou a arma branca no pescoço da mulher e tentou estuprá-la. O crime só não foi consumado porque o bandido foi surpreendido pelo esposo da vítima, que chegou no momento do fato.

Ao perceber que seria pego, o homem tentou esfaquear o marido da mulher e, em seguida, fugiu do local levando os dois celulares. A polícia iniciou uma busca pela região e conseguiu localizar o suspeito - que foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Itacoatiara para os procedimentos legais.