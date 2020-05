No Amazonas, operação combate uso de cerol nas linhas de papagaios

Policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus) realizaram, entre as 16h e as 18h desta sexta-feira (29), a Operação “Cerol”, voltada a conscientizar os adeptos de empinar papagaios ou pipas de papel sobre os perigos do uso de cerol, mistura de cola com vidro pilado, que pode causar ferimentos e até a morte de pessoas.

A ação, que contou com a presença de dois conselheiros tutelares do Município, percorreu ruas, becos, praças, terrenos baldios e quintais, e conseguiu bom resultado, atingindo grande número desses praticantes. Segundo os policiais militares, oito adultos e 15 adolescentes foram abordados, e foram apreendidos 15 papagaios de papel com carretéis de linha com cerol.

Na ocasião, foi informado a todos que a insistência na prática ensejará penas cabíveis na lei, de 3 a 4 meses de detenção.

Para o capitão PM João Miguel, comandante da 1ª CIPM de Eirunepé, “a iniciativa deu certo e foi muito bem aceita pela população eirunepeense”. “O ato de prevenir e educar é sempre o melhor jeito de conscientizar e fazer valer a lei pelo bem da sociedade como um todo”, declarou o comandante.

Morte

Uma operadora de caixa morreu, na sexta-feira (29/05), após ser atingida no pescoço com uma linha com cerol. Ela pilotava uma moto pela avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, quando ocorreu o acidente.

O caso aconteceu quando Marta Cristina Souza da Silva, de 38 anos, estava a caminho do trabalho. De repente, uma linha de cerol enrolou sobre o pescoço dela, que não conseguiu evitar a queda do veículo.

Corte no nariz

Uma linha chilena, conhecida popularmente como linha de cerol ou de "papagaio", quase causou um grave acidente no último domingo (24), no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O motociclista Douglas Duarte, visualizou a linha esticada e conseguiu frear a tempo de evitar o contato maior . Mesmo assim, ele teve um corte no nariz.