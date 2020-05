Casal é preso após roubar motocicleta de uma pizzaria em Manaus

Manaus – Um homem de 29 anos e uma mulher de 20 anos, que não tiveram a identidade revelada, acabaram presos no último sábado (30) após serem acusados de roubarem uma moto que pertencia a uma pizzaria localizada no bairro São José 3, zona leste de Manaus. Após denúncias, o casal foi preso pelos policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom no bairro Nova Conquista, também na zona leste da capital.

Segundo os policiais, por volta das 21h, a denúncia foi feita ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), e a informação recebida era de que na rua “Manaus” do Nova Conquista, um indivíduo estaria sendo linchado por populares. As equipes das viaturas foram até o local e encontraram o homem caído no chão, bastante machucado.

No local, os policiais obtiveram informações, repassadas pelas vítimas de roubo, de que o homem e sua esposa teriam roubado uma motocicleta em uma pizzaria na rua Carauari, no São José 3.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão. Em virtude das escoriações, o homem foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo para atendimento médico, em seguida os policiais iniciaram as buscas pela arma do crime, que foi encontrada no local informado pelo suspeito detido, sendo ele uma arma caseira, com uma munição deflagrada. Em seguida, os dois foram conduzidos até o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para o procedimentos cabíveis.

*Com informações de assessoria.