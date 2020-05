Preso homicida flagrado em vídeo matando homem na Zona Norte de Manaus

Manaus - Mais um homicida foi retirado de circulação neste domingo (31), conforme informações repassadas por fontes de dentro da Polícia Civil do Amazonas. Desta vez, sob ação coordenada pelo delegado Olavo Mozer, a equipe de investigação prendeu um homem, que aparece em um vídeo executando um desafeto na rua 83 do conjunto Mutirão, na Zona Norte de Manaus, no dia 3 de janeiro de 2020.

Conforme informações da fonte policial, o preso é de alta periculosidade e está envolvido em diversos homicídios na cidade. Ainda conforme a polícia, o criminoso é especialista em assassinar vítimas no estilo “queima de arquivos”.

No decorrer das investigações, a polícia apurou ainda que o preso simulava a venda de veículos para atrair compradores e, posteriormente, os assassinava e desovava (abandonava) os corpos em locais distintos na capital amazonense.

A polícia conseguiu seguir o rastro do assassino após a divulgação de um vídeo em que ele é o autor do assassinado de um homem. Na ocasião, a vítima foi morta com quatro tiros dentro de um carro, modelo Fiat Pálio de corta vermelha.

Na época, o corpo da vítima foi encontrado em uma avenida do bairro Cidade Nova, horas após o crime.

Confira parte do depoimento do preso, gravado pela equipe policial em vídeo, neste domingo (31), durante diligências:

Conforme a fonte policial, a identidade do homicida só será divulgada nesta segunda-feira (1º), durante coletiva de imprensa a ser realizada pela Polícia Civil.

Assista ao vídeo que ajudou a polícia a seguir o rastro do assassino:

