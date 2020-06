Em Manaus, pedreiro é agredido até a morte durante briga em bar

Manaus - O pedreiro Luiz Cativo de Souza Júnior, de 31 anos, foi agredido até a morte em um bar durante uma briga, na rua Goiânia, no Parque São Pedro, Zona Oeste da capital. O crime aconteceu na noite de domingo (31).

Segundo uma testemunha, que pediu para não ter o nome divulgado, Luiz foi comprar um cigarro no bar, por volta das 20h30, e um homem, identificado apenas como "Batalha", conhecido na localidade, teria iniciado a briga.

"Ele foi comprar cigarro no bar e esse cara começou a puxar briga com ele. Eles começaram a brigar, e o Batalha bateu muito na cabeça do Luiz. Pedimos água para jogar no rosto dele, mas ele morreu nos meus braços", disse a testemunha.

Segundo a irmã de Luiz, que também não quis se identificar, o pedreiro era usuário de drogas. "O Luiz não era de bater em ninguém, ele usava as 'paradas' dele, mas era muito tranquilo e ficava sempre na dele. Não sei se ele tinha alguma dívida com esse homem, mas, de qualquer forma, nada justifica ele ser morto. A justiça tem que ser feita, isso não pode ficar impune", disse a irmã abalada.

Luiz chegou a ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Campos Sales, mas não reagiu. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo na unidade hospitalar.

A testemunha e a irmã irão prestar depoimento sobre o fato ocorrido na Delegacia Especilaida em Homicídios e Sequestro (DEHS). A polícia faz buscas para encontrar o principal suspeito.