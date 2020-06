Acerto de contas ou passional? Jovem é morta com 5 tiros em Iranduba

Rayssa foi morta com cinco tiros | Foto: Divulgação

Manaus - Mais um assassinato de mulher foi registrado no Amazonas. Desta vez a vítima foi Rayssa Rodrigues de Azevedo, de 21 anos. Ela foi morta com cinco tiros no bairro Alto, localizado no município de Iranduba (a 27 km de Manaus).

A jovem foi baleada na noite de sábado (30), por volta das 22h30, mas morreu na madrugada de domingo (31), após ser socorrida para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Conforme informações da polícia, Rayssa foi abordada por dois homens em uma motocicleta enquanto caminhava próximo a uma escola do bairro.

Ao abordarem a vítima, o garupa efetuou os disparos contra Rayssa. De acordo com o delegado Lázaro Ramos, titular do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba, que está investigando o caso, as cápsulas foram encontradas no local do crime.

Ele afirmou que já tem alguns suspeitos do assassinato, mas que não pode divulgar nomes para não atrapalhar as investigações.

"Durante depoimento, a mãe de Rayssa informou que suspeita que a filha tenha sido assassinada por ciúmes ou por envolvimento com o tráfico de drogas", disse o delegado.

Devido ao depoimento da mãe de Rayssa, a polícia trabalha com duas hipóteses para o crime. A primeira que tenha sido passional e outra que pode ter sido um acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas.