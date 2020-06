Para escapar da PM, foragido da Justiça se joga em rio e acaba preso

O caso foi apresentado na 74ª DIP | Foto: Divulgação/PC-AM

Borba - Vilson Roni de Castro Correa, de 19 anos, foi capturado na noite de domingo (31), por policiais militares por volta das 23h, no bairro Centro, em Borba (município distante 151 quilômetros em linha reta de Manaus). O suspeito estava foragido da Justiça e havia tentado matar um homem duas horas antes da prisão. Ele tentou fugir da polícia nadando pelo rio Madeira.

Conforme a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento de rotina no bairro Centro, nas proximidades de uma drogaria, quando foi informada por testemunhas que, por volta das 21h, Vilson havia golpeado a cabeça de um homem com um terçado.

Os policiais militares avistaram o suspeito fugindo para as proximidades do porto do município. Em uma tentativa de escapar da polícia, Vilson pulou no rio Madeira e tentou fugir nadando. Ao perceber que estava cercado e cansado de tanto nadar resolveu se entregar à polícia e foi preso.

Na delegacia, a PM descobriu que o suspeito estava foragido da Justiça. O delito cometido anteriormente não foi divulgado.

Vilson foi apresentado na 74ª Delegacia Interativa de Borba (DIP) e está à disposição da Justiça.