Jovem é morto com tiro de escopeta no pescoço em Iranduba

O crime aconteceu no bairro Amanhecer | Foto: Divulgação

Manaus - O estudante Kevinson Nalbert de Jesus Rodrigues do Carmo, de 19 anos , foi morto com um tiro de escopeta no pescoço. O crime aconteceu na rua Codajás, no bairro Amanhecer, em Iranduba, município da zona metropolitana de Manaus, na noite do último domingo (31).

Segundo informações da equipe do 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP), responsável pela investigação, o rapaz foi morto na frente da própria residência, por volta das 20h.

Ainda conforme informações da polícia, minutos antes do assassinato, Kevinson estava conversando com o cunhado na frente do imóvel. Assim que o homem entrou para a casa ouviu o disparo e quando saiu encontrou o jovem caído no chão.

Kevinson não resistiu ao ferimento causado pelo disparo de escopeta, que atingiu o pescoço dele, e morreu no local do crime. O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

Com base no depoimento do pai da vítima, a polícia suspeita que a motivação do crime possa ser devido ao envolvimento de Kevinson com o tráfico de drogas. O caso está sendo investigado.