Vídeo: homem tenta furtar lavanderia em Manaus e segurança impede

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1°) | Foto: Divulgação

Manaus - Nem as câmeras de segurança estão inibindo a ação de criminosos. Mesmo sabendo que estava sendo filmado, um homem - até o momento não identificado pela polícia - tentou furtar, na madrugada desta segunda-feira (1°), por volta das 5h40, uma lavanderia na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A ação foi frustrada por um segurança particular.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível observar a chegada do suspeito - que está vestindo camisa preta e bermuda branca com detalhes na cor preta. Ele chega na frente da lavanderia e já vai direto na porta tentando forçar a fechadura por duas vezes. Na terceira tentativa ele consegue arrombar a loja e entra no lugar. Ele passa menos de 40 segundo dentro da lavanderia e sai com um saco preto nas mãos.

Ao passar pela porta no momento em que pretendia fugir, é surpreendido por um homem que chega em uma motocicleta. O assaltante então deixa o saco e foge sem levar nada.

A proprietária da lavanderia, que preferiu não se identificar, contou ao Portal Em Tempo que o homem - que frustra a ação do suspeito - é funcionário de uma empresa particular contratada para fazer a segurança do local.

"No momento em que ele arrombou a porta, um alarme foi acionado e rapidamente a equipe se segurança chegou aqui e frustrou a ação. No saco preto que ele tentou levar apenas roupas. Graças a essa empresa, o único prejuízo que tive foi a porta. A polícia esteve aqui, já abriu uma investigação e desconfiam que ele tenha cometido um outro furto pelas proximidades. Sempre vemos a viatura passando, mas como temos a segurança particular, pensamos que estamos mais seguro, mas infelizmente esse tipo de coisa ainda acontece", explicou a empresária.

As imagens já estão com a polícia e deverão ajudar na identificação do homem. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode denunciar por meio do número 181 ou 190 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Veja o vídeo que flagrou a ação do suspeito: