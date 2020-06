Homem que transportava cocaína e maconha é preso em Parintins

O preso foi apresentado na DIP de Parintins | Foto: Divulgação

Parintins - Um homem de 38 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na manhã desta segunda-feira (1°), por volta das 10h, após denúncias anônimas de que ele estava transportando substâncias entorpecentes. A prisão ocorreu nas proximidades de um colégio no bairro Centro, em Parintins (município distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus). Com ele, a polícia apreendeu cocaína e maconha.

Conforme a equipe de Força Tática do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM), a ação foi deflagrada após um levantamento feito pela equipe que identificou que o suspeito tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ao longo da manhã, os policiais localizaram o homem e fizeram uma revista no imóvel em que ele estava.

No lugar, a polícia localizou quase meio quilo de maconha, do tipo skunk, e 307 gramas de cocaína que seriam vendidas no município. Uma motocicleta, um aparelho celular, um multiprocessador e um documento também foram apreendidos na ação policial.

Procedimentos