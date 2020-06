Homem é preso ao tentar roubar televisor de restaurante em Manaus

O suspeito não soube explicar a situação de flagrante | Foto: Divulgação

Manaus- Um homem, não identificado, foi preso na madrugada desta segunda-feira (1º), pelo furto de um televisor, no bairro bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Os policiais que faziam patrulhamento na região foram alertados por um vigilante da área comercial na rua Jutaí, por volta das 4h, que informou ter escutado barulho em uma das casas comerciais da região.

Os policiais se dirigiram ao local e, após vistoriarem as casas de comércio do quarteirão da rua Jutaí, visualizaram um homem saindo de dentro de um restaurante carregando um televisor de 32 polegadas.

Após ser abordado e questionado sobre a ocorrência, o suspeito não soube explicar a situação de flagrante. Diante do fato, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o objeto furtado, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.