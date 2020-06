Homem serra grades para fugir de delegacia no Amazonas

O detento foi recapturado e está a disposição da Justiça | Foto: Divulgação

Borba - O detento Elissandro Brito de Soares, o "Maguila", de 22 anos, foi recapturado na manhã desta segunda-feira (1°), por volta de 9h53, na rua Beira Mar, no bairro São Sebastião, em Borba (distante 151 quilômetros em linha reta de Manaus). Ele havia fugido do prédio 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) há aproximadamente um mês quando serrou a grade da carceragem onde cumpria pena acompanhado com outros dois detentos.

Conforme a Polícia Militar, a ação foi deflagrada após denúncia anônima da localização do suspeito. A Polícia Civil acompanhou uma guarnição até casa onde ele estava e constatou a veracidade das informações.

O suspeito estava cumprindo pena na delegacia após vários roubos em estabelecimentos comerciais daquele município. Ele recebeu voz de prisão e foi apresentado na 74ª DIP, onde voltara a cumprir a pena.