Dupla é presa após tentar emprestar R$16 mil com documentos falsos

Manaus - Dois homens, sendo um de 53 anos e um de 46 foram presos na manhã desta segunda-feira (1), por volta das 11h30, no momento em que tentavam emprestar R$ 16 mil em uma agência bancária no conjunto Campos Elíseos, no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste de Manaus, utilizando documentos falsos.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), a abordagem foi no momento exato em que a dupla tentava aplicar um golpe.

Eles receberam voz de prisão e se identificaram na delegacia como Elias Torres da Gama e Hamilton dos Santos.

“Ainda não temos certeza se de fato se tratam dessas pessoas que falaram ser na delegacia, pois eles são especialistas em falsificar documentos para tentar dificultar o trabalho da polícia. A prisão deles é fruto de uma investigação para coibir crimes de estelionato cometidos por pessoas que assumem a identidade de terceiros para pedir empréstimo, solicitar cartões e etc.”, explicou o delegado.

Procedimentos

A dupla foi apresentada no prédio da Derfd, onde foi autuada em flagrante pelo crime de estelionato e uso de documento falso. Eles deverão passar por audiência de custódia e irão ficar à disposição da Justiça.