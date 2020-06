Trio espanca funcionários durante roubo em casa de massagem, em Manaus

Manaus - Um trio, composto por dois homens e uma mulher assaltou no último sábado (30), uma casa de massagem no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Funcionários e clientes do estabelecimento foram rendidos e agredidos fisicamente pelos criminosos que estavam em busca de um cofre com o valor de R$ 20 mil.

Conforme funcionários, os suspeitos chegaram no local se passando por clientes e anunciaram o assalto. A todo momento eles perguntavam por um cofre no lugar que diziam ter R$ 20 mil.

“Eles chegaram muito violentos e apontaram uma arma na minha cara. A mulher estava com uma faca e eles ameaçaram todo mundo. Inclusive algumas meninas foram agredidas fisicamente. Arrancaram quadros da parede e a todo momento diziam que queriam esse cofre, mas nós não possuímos cofre no local. No final, eles fugiram levando nossos pertences pessoais. A mulher tem uma tatuagem no braço com desenhos florais”, explicou uma funcionária.

Algumas câmeras de segurança registraram a fuga dos suspeitos. As imagens deverão ajudar na identificação dos suspeitos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo:

Momento em que os assaltantes entram e saem da casa de massagem | Autor: Divulgação