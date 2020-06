Trio armado 'toca o terror' durante roubo na linha 059 em Manaus

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma noite de prejuízo para trabalhadores e usuários da linha 059, em Manaus. O coletivo, que percorre bairros da Zona Norte e Oeste, foi novamente alvo de criminosos na segunda-feira (1º).

Armados, três assaltantes anunciaram o crime nas proximidades do Aeroporto Eduardo Gomes, no bairro Tarumã.

O motorista, que por motivo de segurança não será identificado, contou que, antes do roubo, os criminosos se passaram por passageiros e embarcaram no ônibus dentro do Terminal de Integração do bairro Cidade Nova Nova - T3.

"Quando chegou na estrada do aeroporto eles começaram a fazer o arrastão, roubaram celulares e pertences dos passageiros. Na fuga, eles ainda ameaçaram as pessoas de morte", contou o trabalhador.

O motorista ressaltou, ainda, que muitas das vítimas desacreditadas com a segurança pública do Estado não quiseram registrar o Boletim de Ocorrência (B.O).

"Todos os dias a mesma linha sofre assalto, por isso, muitos preferem ir para suas casas do que perder o tempo na delegacia, sabendo que não vai dar em nada e sempre vão correr riscos", disse o motorista.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).