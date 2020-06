Após discussão, homem é morto e fica com faca cravada nas costas no AM

A motivação da briga ainda é desconhecida pela polícia. | Foto: Divulgação

Parintins (AM) - Com uma facada, que ficou cravada nas costas, Joilson Lima Rodrigues, de 50 anos, foi morto, na tarde de segunda-feira (1º), em Parintins, distante 369 km de Manaus.

Conforme o 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) do município, o suspeito foi identificado como Sidney Pereira da Silva, de 46 anos, e está foragido.

O homicídio aconteceu, por volta das 16h, após uma discussão entre Sidney e Joilson dentro de uma invasão, conhecida como Ocupação do Castanhal, que fica em uma área de preservação ambiental.

Ainda conforme o 11º BPM, a vítima e o suspeito eram conhecidos. A motivação da briga ainda é desconhecida pela polícia.

Durante a discussão, o suspeito se armou com uma faca do tipo peixeira e desferiu um golpe certeiro nas costas da vítima, que morreu no local e ficou com a faca cravada no corpo.

Sidney fugiu e segue sendo procurado pela equipe do 11º BPM. O caso deve ser investigado pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins.