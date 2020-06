Vídeo mostra criminosos executando homem à queima-roupa em rua

| Autor: Divulgação

Câmeras de segurança flagraram criminosos atirando em dois homens, na noite de sábado (30), um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. O vídeo foi divulgado pela Polícia Civil na segunda-feira (1º).

Nas imagens é possível ver os dois rapazes caindo da moto no momento que foram surpreendidos pelos criminosos após saírem de um bar, localizado no Centro de Sarandi, no Paraná.

O piloto da moto ainda foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o homem, que estava na garupa, também foi baleado, mas conseguiu fugir após a arma falhar no segundo disparo.

A polícia informou que os criminosos já foram identificados, mas continuam foragidos.