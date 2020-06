Detento é recapturado após fugir de unidade prisional em Maués

O homem foi encaminhado ao 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maué | Foto: Divulgação

Maués (AM)- Um detento do regime fechado, que não teve o nome divulgado , fugiu da Unidade Prisional do município de Maués (distante 276 km de Manaus), foi recapturado na manhã desta terça-feira (2). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao realizarem uma consulta no sistema, constataram que o homem era foragido da unidade prisional.

No momento da prisão, os policiais estava em patrulhamento no bairro do Éden quando avistaram um homem, que se assustou ao perceber a chegada da polícia e tentou fugir correndo.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués, para serem realizados todos os procedimentos cabíveis. O suspeito permanecerá preso e ficará à disposição da justiça.