Mulher corre para escapar de assaltante em motocicleta na Compensa

O caso aconteceu na Compensa | Foto: Divulgação

Manaus - Altas horas, da noite, rua deserta e mulher sozinha são características que facilitam a ousadia de criminosos que tentam cometer assaltos. Desta vez, o caso aconteceu na noite de domingo (31), por volta 23h37, na rua São Vicente, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Câmeras de segurança daquela via pública flagraram o momento em que um mulher estava sentada na calçada mexendo no aparelho celular quando um homem, até o momento ainda não identificado, em uma motocicleta preta, se aproxima da calçada na intenção de assaltá-la

A vítima percebe a aproximação do homem, levanta e começa a correr. O motociclista ainda tenta seguir a mulher, mas ela volta em sentido contrário e entra dentro de uma residência que estava aberta. O suspeito acaba desistindo da ação criminosa e foge. A filmagem repercutiu em redes sociais.

Quem tiver informações sobre a identificação e paradeiro do suspeito pode denunciar de forma anônima por meio do número 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Veja os vídeos que registraram a ação dos suspeitos:

A vítima correu para se livrar do suspeito | Autor: Divulgação