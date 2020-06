Empresários de serralherias e móveis são alvos de investigação no AM

Manaus – A operação "Flora Amazônica", executada pelas polícias Civil e Militar do Amazonas, resultou no cumprimento de 80 mandados de prisão e 16 caminhões, com madeira ilegal, apreendidos. Foram apreendidos ainda R$ 200 mil, cinco armas de fogo, munições e motosserras.

A ação policial foi deflagrada na manhã desta terça-feira (2). Estima-se que 9 milhões de árvores centenárias foram derrubadas.

A operação está sendo acompanhada pelo secretário de segurança, coronel Luismar Bonates, delegada-geral da Policial Civil, Emília Ferraz, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, que também acontece em Manacapuru.

"Isso é resultado de uma investigação da Polícia Civil, coordenada pelo DRCO, com participação da delegacia do Meio Ambiente e delegacia de Manacapuru, e detectaram durante três meses e meio, empresários do ramo madeireira financiando aquelas pessoas que fazem a extração dessa madeira ilegal", disse Bonates.

A operação iniciou a partir das investigações do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e, segundo o delegado Rafael Allemand, a preensão foi feita em sigilo.

"Conseguimos identificar e qualificar toda a engenharia criminosa desde empresários de Manacapuru que pagam o serrador para ir à floresta e derrubar diversas árvores até o setor de logística usado para remover essas árvores e levar para serralheria em Manacapuru, e depois trazidas para os empresários de Manaus", contou Allemand.

As 12 serralherias, que foram usadas para o esquema criminosos, funcionavam em Manaus e Manacapuru. Os materiais eram misturados com peças devidamente regularizadas para, assim, burlar a fiscalização.

"Temos dez caminhões no Sambódromo e outros em Manacapuru, para ter uma ideia do quantitativo de madeira apreendida, e diversas madeireiras foram fiscalizadas", disse Emília Ferraz.

Cerca de 80 mandados de prisão foram cumpridos, e o grupo criminoso era formado por empresários moveleiros, serralheiros, extratores ilegais, motoristas e agentes públicos.

Segundo Bonates, agentes públicos - que participaram dessa organização criminosa - estão sendo investigados.