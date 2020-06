Vídeo: criminosos perseguem mulher para roubar bolsa no Mutirão

Manaus - Dois criminosos assaltaram uma mulher na manhã de segunda-feira (1º), por volta das 6h20, na rua Seis, no conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança das proximidades. Audaciosos, eles ainda perseguiram a vítima.

Nas imagens, é possível visualizar o momento em que a mulher está acompanhada de outra pessoa em uma esquina aguardando o ônibus, quando os dois criminosos se aproximam.

Imediatamente, a vítima e a outra pessoa saem correndo. Os dois suspeitos estão de camisa branca e um deles saca uma arma de fogo e corre atrás da vítima. Na imagem, surge ainda uma testemunha do outro lado da rua que observa toda a movimentação.

Os suspeitos conseguiram alcançar a vítima que, ao perceber que estava cercada pelos criminosos, entregou a bolsa. Tranquilamente, o assaltante - que havia descido –volta a subir na motocicleta e a dupla vai embora.

Caso você reconheça algum dos suspeitos, por meio do número 181 é possível fazer uma denúncia anônima para as autoridades policiais do Estado do Amazonas.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Assista aos vídeos que mostram a ação dos criminosos:

