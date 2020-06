Maconha escondida em açaí e avaliada em R$ 90 mil é apreendida no AM

A droga estava envolvida dentro de balões, como objetivo de ficar impermeabilizada | Foto: Divulgação

Coari - Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam 9,9 kg de maconha na tarde desta terça-feira (2), no porto particular de Coari (município distante 363 quilômetros de Manaus). A droga estava escondida em uma carga de açaí e está avaliada em cerca de R$ 90 mil.

Por volta das 17h45, os policiais foram até o porto fazer uma inspeção de rotina em uma balsa que recebe encomendas. No local, a equipe do 5º BPM recebeu a informação de que dois suspeitos, que perceberam a chegada das viaturas, fugiram em uma canoa com motor rabeta.

A partir da movimentação estranha, os policiais revistaram todas as cargas que haviam sido deixadas na balsa. Ao abrir uma caixa de isopor, encontraram os entorpecentes misturados com várias embalagens de açaí líquido. A droga estava envolvida dentro de balões, como objetivo de ficar impermeabilizada.

Após verificar o registro das encomendas, os PMs identificaram que a carga não havia sido despachada e teria como destinatário um homem identificado apenas como "Elias".

Nenhum suspeito foi localizado. A droga foi apreendida e encaminhada à 10ª Delegacia de Polícia Civil em Coari.