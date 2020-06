Dois adolescentes são apreendidos por assaltos na Zona Norte de Manaus

Manaus - Dois adolescentes do sexo masculino, ambos com 17 anos de idade, foram apreendidos, na manhã desta quarta-feira (3), por atos infracionais análogos ao crime de roubo, no conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. As informações são de policiais militares da 27 Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Durante patrulhamento de segurança na zona norte, os policiais militares receberam, por volta das 6h, informações via rede rádio de que dois adolescentes estariam praticando assaltos contra cidadãos na área do bairro Mutirão, em uma motocicleta preta de placa NOY-1787. A equipe policial iniciou buscas pela área e interceptou os dois suspeitos no conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo.

Após abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram em posse dos adolescentes quatro aparelhos celulares e dois simulacros de arma de fogo, além da motocicleta Honda Titan preta, placa NOY-1787, que, segundo as informações, era utilizada durante os assaltos.

Diante dos fatos, os adolescentes foram encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para as providências.

*Com informações da assessoria