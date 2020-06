PF cumpre mandados no AM para investigar desvios na saúde pública

A operação acontece em três municípios do Amazonas | Foto: reprodução

Manaus – As prefeituras dos municípios de Boca do Acre, Pauini e Guajará no Amazonas, receberam nesta quarta-feira (3) o cumprimento de mandados de busca e apreensão. A operação denominada “Off- Label” foi deflagrada após constatação de fraudes em contratos da saúde em 2017.

O termo "Off- Label" tem a ver com o tipo de crime investigado nessa operação, com a utilização e medicamentos sem prescrição e homologação de órgãos competentes. Entre as fraudes estão as compras de insumos sem procedimentos legais, administrativos e licitatórios. As irregularidades foram identificadas na fiscalização de entes federativos do 4◦ Ciclo, em setembro de 2017, em Cruzeiro do Sul, no Acre.

Os policiais foram deslocados para as prefeituras dos municípios investigados | Foto: reprodução

Foi constatado o pagamento de insumos hospitalares e medicamentos que não foram entregues nos municípios fiscalizados. Ou seja, a compra foi efetivada, mas os produtos não foram usados nas áreas da saúde.

Os policiais estão nas sedes das respectivas prefeituras em busca de documentos e provas que comprovem as denúncias. Em nota, a Polícia Federal afirma que: “a principal empresa investigada recebeu mais de R$ 70 milhões de vários entes públicos durante o período de 2016 a 2019”.

Participam da Operação cerca de 250 policiais e três auditores. Os pedidos foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.