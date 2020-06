Capitão da PM e delegado podem ser penalizados por ameaças nas redes

Manaus - O capitão da Polícia Militar, Paulo Cheik Furtado, e o delegado João Victor Tayah, podem ser penalizados por trocarem farpas em tom de ameças nas redes sociais, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Tudo começou na última segunda-feira (1), quando os dois fizeram ameaças na redes sociais sobre uma possível troca de tiros durante a manifestação pró-democracia em Manaus, que aconteceu na terça (2).

Troca de mensagens entre capitão da PM e delegagdo | Foto: Divulgação

Entenda o caso

Por meio do twitter, o capitão Paulo Cheik comentou que estaria presente no protesto e que já estava separando balas de borracha. Em resposta ao policial militar, o delegado da Polícia Civil do Amazonas, João Tayah, disse que estaria presente no ato com as balas de pistola ponto 40, pronto para se defender de qualquer repressão ilícita a um ato legítimo e pacífico.

Questionado sobre a polêmica, o delegado João Tayah informou ao Em Tempo que foi surpreendido ao se deparar com a ameaça do capitão da PM de uma possível repressão à manifestação com o uso de balas de borracha, tendo em vista que o movimento era pacífico e amparados por leis constitucionais de livre manifestação do pensamento.

"Fiz questão de ressaltar para ele que as pessoas que estariam presentes no ato poderiam fazer o uso do seu direito legítimo de defesa. Ninguém tinha intenção de dar uma conotação violenta ao movimento. Fato que foi provado na terça-feira (2), na realização de uma manifestação pacífica e linda de se ver. Muitas pessoas passaram de carro fazendo provocações e ninguém respondeu à eles, pois temos consciência que os violentos são os fascistas. Respondi ao capitão da PM, não para querer devolver violência, mas sim para alertá-lo que quem está no seu direito não vai aceitar uma agressão gratuita", explicou o delegado.

O capitão Paulo Cheik disse ao Em Tempo que já há uma representação contra o delegado João Tayah na corregedoria da Polícia Civil do Amazonas.

"O delegado direcionou a mensagem a um primo meu, em tom de brincadeira e tirou de contexto para querer aparecer. É possível ver que na resposta dele meus familiares são mencionados. Ele é pré-candidato e está querendo se promover. Não respondi a ele em nenhum momento", declarou o capitão.

Procedimentos

Por meio de nota, a SSP-AM informou que a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança, assim como o Comando da Polícia Militar e a Delegacia Geral da Polícia Civil, foram comunicadas sobre a troca de mensagens para a adoção das providências cabíveis.