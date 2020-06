Homem é preso após comprar carro no nome de outra pessoa, em Manaus

Manaus - Paulo Augusto de Queiroz Galvão Júnior, o "Playboy", foi preso nesta quarta-feira (3), por volta das 10h, na rua Amazonas, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Com ele, a polícia apreendeu um veículo adquirido por estelionatários durante financiamento fraudulentos em financeiras.

Conforme a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), há três dias uma vítima procurou a especializada e forneceu a informação da existência de multas no nome dela de um veículo que ela nunca havia adquirido.

Ao longo das investigações foi possível identificar que o carro tinha sido adquirido por pessoas que utilizaram documentos falsos da vítima para comprar um carro modelo Honda City, de placas OAC-3H54, fraudando a financeira.

Os policiais constataram que "Playboy" sabia da origem do veículo e comprou com intuito de revendê-lo. A suspeita da polícia é de que o carro foi adquirido por integrantes de uma organização criminosa especializada em fraudes na compra e venda de veículos que foi desarticulada no ano de 2018.

Procedimentos

Após a prisão, Playboy foi autuado em flagrante por receptação e deve permanecer à disposição da Justiça. Ele já possuía passagem por tráfico de drogas e dentro do carro foi encontrada uma tornozeleira eletrônica rompida. O fato será comunicado à Justiça.