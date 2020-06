’Senhor das Armas’ e esposa são as presos com arsenal na Zona Norte

| Foto: César Gomes

Manaus - O casal Edicicleia Almeida da Rocha, de 18 anos, e Humberto Menezes de Sá, 29, conhecido como ‘Senhor das Armas’, foi preso na tarde desta quarta-feira (3), por envolvimento com o crime organizado na invasão Celebridade, situada no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte da cidade. Com eles, a polícia apreendeu um arsenal de armas de fogo de grosso calibre, munições, além de drogas. Eles se intitulavam os "donos" do lugar e integram uma organização criminosa.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação foi deflagrada após denúncias anônimas de que o casal estava comandando o tráfico de drogas e guardando armas para uma facção em uma casa daquele lugar. Um policial civil destacou que Humberto era conhecido como ‘Senhor das Armas’.

“As denúncias apontavam que Edicleia e Humberto se intitulavam donos dessa invasão, chamada de Celebridade da Torquato Tapajós, que é recente. A nossa investigação conseguiu identificar quem eram eles e o local de atuação. A ação de hoje foi exitosa e resultou na prisão do casal e na apreensão desse material. A abordagem foi tranquila, Humberto conseguiu escapar em um primeiro momento. Depois, nós já demos voz de prisão à esposa. Após um cerco na comunidade, conseguimos efetuar a prisão dele também", explicou o delegado.

Munições e drogas também foram apreendidas durante a ação | Foto: César Gomes

No lugar em que eles estava, a polícia apreendeu quatro carabinas de calibres 22 e 40; uma escopeta calibre 12; um revólver calibre 32; uma pistola calibre 40; além de cinco porções médias de maconha; 151 trouxinhas de oxi; 40 trouxinhas de cocaína e 91 munições.

Procedimentos

Edicleia e Humberto foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido. Eles deverão passar por audiência de custódia, onde irão ficar à disposição da Justiça.

Acompanhe a entrevista com o delegado sobre a dinâmica da ação policial: