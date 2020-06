"Jabuti" é executado com quatro tiros no Redenção

Manaus - Um homem conhecido como Gerson Palma Ferreira, de 25 anos, o "Jabuti", foi executado com pelo menos quatro tiros na noite desta quarta-feira (3), por volta das 18h20, na rua Mirasselva, do bairro Redenção, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme informações de testemunhas, o homem estava caminhando em via pública quando foi surpreendido por criminosos em uma motocicleta. Eles já saíram atirando.

O homem morreu na hora | Foto: Suyanne Lima





"Jabuti" ainda tentou correr para escapar dos criminosos, mas acabou caindo na frente de uma casa e ficou agonizando no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima, mas apenas atestou o óbito.

Equipes do Departamento de Perícia Técnica-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para atender a ocorrência. Os peritos informaram que a vítima ainda tentou se defender dos tiros colocando uma das mãos na cabeça.

Testemunhas confirmaram aos policiais que Jabuti conhecia os assassinos, já que tentou conversar com eles antes de ser executado.

Na cena do crime, muitos moradores da área estavam observando o trabalho das autoridades. Familiares ficaram revoltados com a presença das equipes de reportagem e jogaram um balde de água para tentar afastar os profissionais. O caso será investigado pela Polícia Civil.