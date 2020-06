Vídeo: Ambulante é golpeado com terçadadas por concorrente no T3

O homem foi levado ao HPS Platão Araújo | Foto: reprodução

Manaus - Um ambulante identificado como Jonathan Oliveira de Souza, 23, foi atingido com golpes de terçado na tarde desta quarta-feira(3), durante uma suposta discussão com um vendedor ambulante. O caso aconteceu dentro do Terminal de Integração 3, localizado no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, a vítima vende bombons e havia trocado ameaças com o vendedor que é seu concorrente. O homem acabou surtando e atingiu o rival com várias terçadadas. Após o ato, o suspeito fugiu.

Passageiros e trabalhadores do terminal prestaram socorro à vítima e a acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o conduziu até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

No lugar, policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram o atendimento da ocorrência. Os momentos de dor do ambulante ferido foram filmados por passageiros que estavam no terminal. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Imagens fortes:

O vídeo foi gravado por um usuário do transporte coletivo | Autor: Reprodução