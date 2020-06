Homem tenta esconder drogas, mas acaba preso pela PM em Manaus

O suspeito foi levado para o 6ºDIP | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Após denúncias anônimas, Valcicley da Silva Cruz foi preso em flagrante comercializando drogas no bairro Campos Dourado, na Zona Norte de Manaus, na noite de quarta-feira (4).

Por volta das 23h, policias da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam a denúncia alegando que um homem estava vendendo drogas livremente no bairro.

"Recebemos a denúncia e informações sobre o suspeito, que ele estava trajando uma regata cinza. Fomos ao local e encontramos o suspeito com as características descritas pelo denunciante. O prendemos em flagrante, no momento que estava vendendo drogas", disse o soldado Castro, da 6ª Cicom.

O suspeito estava escondendo as drogas em um arbusto. Segundo o denunciante, outros traficantes e usuários estariam indo ao local comprar entorpecentes.

Valcicley da Silva foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi indiciado por tráfico de drogas. Ele deve passar por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Centro-Sul da cidade.