Caguetagem entre 'parças' resulta na prisão de quarteto no Amazonas

Material apreendido com os suspeitos | Foto: Divulgação

Tabatinga (AM) - Uma caguetagem entre "parças" resultou na prisão de um quarteto com drogas, armas e dinheiro durante uma operação policial, em uma comunidade no bairro São Jorge, no município de Tabatinga (a 1.109 quilômetros de Manaus). A ação aconteceu na madrugada desta quinta-feira (4).

Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) estavam patrulhamento pelo bairro São Jorge quando, por volta das 2h, avistaram um homem com atitude suspeita. Ele fugiu ao perceber a presença da polícia, mas após buscas foi encontrado pela equipe policial escondido em uma residência.

Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 380, contendo quatro munições e uma porção de entorpecentes, supostamente Skank. Ao ser questionado, ele acabou informando a origem das drogas e da arma, que teriam sido adquiridas com um traficante da área.

Após chegar ao local indicado pelo suspeito, a polícia conseguiu localizar e prender mais dois criminosos. No local foi encontrado trouxinhas de entorpecentes, um revólver calibre 32, e R$915 em espécie.

Durante a prisão, os suspeitos indicaram o endereço de outro comparsa. Na residência do quarto integrante do grupo, os PMs um revólver calibre 32.

Três dos presos são maiores de idade, dois com 21 anos e outro com 20 anos. Já o quarto membro do grupo é adolescente, mas não teve a idade informada pela polícia.

Após o flagrante, os quatro suspeitos foram encaminhados para o Distrito Integrado de Polícia do município, para procedimentos cabíveis. Na delegada foi constatado que eles já tinham passagem por roubo e tráfico de drogas.