Homem invade casa, agride e ameaça ex-namorada de morte em Manaus

O suspeito foi levado para a Delegacia da Mulher | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Um homem identificado apenas como "Felipe", de 22 anos, foi preso após agredir e ameaçar a ex-namorada de morte. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (4), na rua Jesus, no bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus. A vítima tem 20 anos.

Amigas da vítima ligaram para a equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 9h30, pedindo para os policiais ajudarem a mulher.

"Recebemos informação que esse rapaz agrediu a ex-companheira. Ele foi preso e levado para a Delegacia da Mulher e agora vai responder pelo crime", disse o cabo André.

A denúncia

Conforme informações das amigas da vítima, o suspeito invadiu a casa, onde elas moram juntas, por volta das 8h, e obrigou a ex-namorada ir com ele para uma casa no bairro Zumbi.

“Ela teve que ir, pois ele disse que se não fosse iria pegar uma arma na casa dele e matá-la”, relatou a denunciante, que não quis ser identificada.

Após um tempo, a vítima conseguiu ligar para as amigas e informou que estava sendo ameaçada pelo agressor com uma faca.

As amigas acompanharam a vítima na delegacia | Foto: Bianca Ribeiro

“Imediatamente ligamos para a polícia. Os policiais vasculharam a casa para tentar encontrar essa arma que ele disse ter, mas não encontraram”, disse a amiga da vítima.

Ela também relata que a vítima estava com hematomas pelo corpo. A amiga afirmou que já presenciou a mulher sendo agredida pelo suspeito. “Uma vez ela saiu com a gente e ele foi buscá-la, quando entrou no carro ele deu um soco no rosto dela”, disse a testemunha.

O relacionamento

As amigas também informaram ao Portal EM TEMPO que a vítima e o agressor tiveram um relacionamento de quatro meses e estão separados há aproximadamente três meses.

A segunda testemunha, que também estava acompanhando a vítima, informou que o suspeito é usuário de drogas, e que agride a jovem sempre que está sob efeitos de entorpecentes ou bebidas alcoólicas.

“Eles terminaram, mas ele ainda vai atrás dela e faz ameaças, obrigando ela a ir para casa dele. Quando ele bebia ou usava drogas sempre a agredia”, finalizou a segunda testemunha.

O homem chegou a Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECC), junto com a vítima, que irá fazer o Boletim de Ocorrência (BO). Ele está detido e irá passar por procedimentos cabíveis.