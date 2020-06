PM prende 10 pessoas e apreende drogas e dinheiro no Amazonas

Material apreendido com parte dos presos | Foto: Divulgação/SSP

Manaus- Em Manaus e no interior do estado, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 10 pessoas entre a manhã de quarta-feira (3) e a madrugada desta quinta-feira (4). Na capital amazonense, foram sete presos e apreendidos R$ 2.106 em espécie, provenientes do tráfico de drogas, balanças de precisão e aparelhos celulares. Um veículo roubado foi recuperado.

No bairro Educandos, zona sul de Manaus, dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes. Com a dupla, a polícia apreendeu 18 trouxinhas de cocaína, outra porção média de cocaína em pedra, R$ 2.054 em espécie, além de dois aparelhos celulares e uma balança de precisão. Os homens já tinham passagem pela polícia também por tráfico de drogas.

No bairro São José Operário, Zona Leste da Manaus, um homem de 21 anos foi preso com 56 porções de entorpecentes, sendo 27 de cocaína, 28 de pasta base e uma de maconha.

Interior

Em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam uma mulher de 30 anos por tráfico de drogas. Com ela, foram apreendidos três pacotes de pasta base de cocaína, 19 porções da mesma droga e materiais para o embalo dos entorpecentes.

Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizaram a detenção de pai e filho por tráfico de drogas no Centro de Maués, município distante 259 quilômetros de Manaus.

*Com informações da assessoria