Vendedor de cascalhos é espancado até a morte em Beruri

Beruri (AM)- Um vendedor de cascalhos morreu após ser encontrado jogado na frente de uma igreja evangélica, na manhã desta quinta-feira (4). A vítima levou vários chutes e socos pelo corpo e foi encontrada agonizando na calçada do templo. O caso foi registrado no município de Beruri, localizado a 249 km de Manaus.

O homem, que não teve a identidade revelada, teria sido espancado durante a madrugada e jogado no local em seguida. Ele foi encontrado por moradores da cidade e estava com o rosto completamente desfigurado devido às fortes agressões.

A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre os autores do crime e nem mesmo a motivação. O caso está será investigado pela Polícia Civil de Beruri.