Traficante que vendia drogas no débito e no crédito é preso em Manaus

Material apreendido na casa do suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Ao caminhar tranquilamente pela rua Barcelos, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus, um homem de 29 anos foi surpreendido por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na manhã desta quinta-feira (4). Com ele, a polícia encontrou revólver, munições, drogas e materiais utilizados na comercialização de entorpecentes, inclusive uma máquina que aceita crédito e débito.

O tenente Thiago Silva da Rocam informou ao EM TEMPO que a equipe estava em patrulhamento de rotina quando avistou o homem em atitude suspeita. No momento em que percebeu a presença da polícia, ele ainda tentou fugir entrando na casa onde morava, mas os policiais fizeram o acompanhamento.

"Com ele conseguimos encontrar um revólver calibre 38, com cinco munições. Realizamos uma busca no imóvel, onde foi possível localizar três porções grandes e 15 trouxinhas de cocaína, uma porção média de maconha, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão de crédito, duas balanças de precisão, caderno de anotações do tráfico, R$ 250,00 em espécie e um telefone celular. Durante consulta, nós identificamos que ele já tem passagem no tráfico de drogas e é reincidente", destacou.

Procedimentos

O homem foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Assista a reportagem na delegacia: