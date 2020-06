Chefe de facção e esposa presos em Manaus ostentavam vida de luxo

Foram apreendidos dois veículos, celulares, documentos, joias e dinheiro. | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Manaus - Thiago Monteiro da Silva, de 35 anos, conhecido como “Thiago Mineiro”, e a esposa dele, Stheffany Barbosa Vasconcelos, 27, foram presos na tarde da última quarta-feira (3), em Manaus. O casal é responsável por administrar as finanças e distribuir drogas comercializadas por uma organização criminosa atuante no estado.

Conforme a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), "Thiago Mineiro” é apontado como o maior distribuidor de drogas e um dos líderes de uma facção criminosa que atua no estado. Segundo investigações, o infrator era o responsável pela administração financeira e organizacional do grupo. Além disso, era Thiago quem estabelecia contato com os fornecedores dos materiais ilícitos, oriundos de países como a Colômbia e Peru.

O diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Rafael Allemand, explicou que o estilo de vida de Thiago era diferente dos demais integrantes de organizações criminosas.

“O infrator não costumava sair em público e tinha uma vida aparentemente normal. No entanto, diligências indicam que ele possuía uma visão de negócios muito acima da média, o que lhe permitia obter a posição hierárquica dentro da facção a qual pertencia”, disse Allemand.

Ação deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Vida de luxo

As investigações da PC-AM apontaram que Thiago e Stheffany realizavam transações financeiras ilícitas, com o intuito de lavar dinheiro proveniente da venda de drogas.

“Constatamos que o casal possuía um padrão de vida incompatível com a renda que os dois alegaram receber. Só em Fortaleza, Stheffany possuía um imóvel avaliado em mais de R$ 700 mil”, informou a delegada Marna de Miranda, diretora-adjunta do DRCO.

Miranda destacou, ainda, que o casal era dono de outras propriedades nas regiões Nordeste e Sul do país. Além do mais, em depoimento, Stheffany relatou que recebia um salário de R$ 7 mil, quase o mesmo valor que o casal desembolsava no aluguel de uma mansão em Manaus.

Transporte de drogas



No decorrer das investigações, a equipe do DRCO constatou que uma embarcação era, possivelmente, utilizada pelo casal para o transporte de drogas. Diligências apontam que a embarcação era controlada por Thiago, apesar de estar documentada no nome de um familiar do líder da facção, para que suspeitas não fossem levantadas.



Prisões

Stheffany foi presa na embarcação, de propriedade do Thiago, que estava atracada no Porto do Roadway, no bairro Centro, na zona sul de Manaus. Já Thiago foi preso em um condomínio de luxo, no bairro Tarumã, na zona oeste da capital.



Busca e apreensão

Durante a ação policial, além das prisões, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Na ocasião, foram apreendidos dois veículos, celulares, documentos, joias e dinheiro.

Procedimentos

O casal foi indiciado por organização criminosa. Após os procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverão passar por audiência de custódia, a ser realizada por meio de videoconferência.

*Com informações da assessoria