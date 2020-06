Bandidos atiram contra passageiros em assalto na linha 448

O assalto aconteceu na linha 448 que faz trajeto do bairro Centro, na Zona Sul ao Cidade de Deus, na Zona Norte | Foto: Divulgação

Manaus - Motorista, cobrador e passageiros de um ônibus, da linha 448, passaram por momentos de terror na noite desta quinta-feira (4), durante um assalto no trajeto sentido Centro-Bairro. Cinco criminosos fortemente armados renderam todos e subtraíram vários pertences, além da renda do coletivo. Para intimidar as vítimas, eles ainda atiraram no interior do ônibus.

Conforme o motorista que não quis se identificar por medo de represálias, dos cinco suspeitos, três estavam com armas de fogo e dois estavam com facas. Um dos criminosos o rendeu com uma faca e ordenou que ele não parasse para ninguém. Os outros 'tocavam o terror' e recolhiam tudo que viam pela frente.

"Só esse ano é a quinta vez que sou assaltado. Em todo tempo que eu tenho de empresa já foram pelo menos 25 assaltos. Infelizmente, tive que fazer tudo que mandaram, se não fizer é pior. Cadê o policiamento? Depois do que aconteceu, um passageiro ainda acionou uma viatura, mas os policiais não fizeram nada. Os criminosos são abusados e atiraram dentro do ônibus, mas ainda bem que ninguém ficou ferido. Vamos correr pra quem? Só se for para o coronavírus", desabafou o motorista.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.