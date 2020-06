Polícia Federal desativa madeireira ilegal e prende homem no Amazonas

A PF deve segue com as investigações para esclarecer todos fato | Foto: Divulgação

Rio Preto da Eva - A Polícia Federal (PF) interrompeu atividades ilegais em uma madeireira, em Rio Preto da Eva (município distante 57 quilômetros de Manaus). Na empresa, os agentes flagraram a possível prática de crimes de exploração ilegal de madeira, furto de energia elétrica e falsidade ideológica.

Na ação da PF, um homem de 29 anos acabou preso e foi encaminhado à sede da superintendência na capital, onde foi instaurado um Inquérito Policial.



Apoio

O trabalho contou com o apoio da empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica, que confirmou o furto de energia. Os policiais federais identificaram que no local haviam transformadores de eletricidade sendo utilizados para operar as máquinas de corte e processamento de madeira para comercialização.

Além disso, a documentação apresentada pela madeireira continha dados de volumetria e espécies vegetais divergentes daquelas encontradas no pátio da empresa, indicando a possível prática de crime de falsidade ideológica.

Os policiais federais identificaram várias irregularidades no local | Foto: Divulgação

Investigações

A PF segue com as investigações para esclarecer todos fatos e identificar outros responsáveis.

'Flora Amazônica'

Na Semana do Meio Ambiente, as forças de segurança pública estão se empenhando para combater os crimes ambientais. Na última terça-feira (2), as polícias Civil e Militar do Amazonas realizaram a operação "Flora Amazônica" .

As ações resultaram no cumprimento de 80 mandados de prisão e na apreensão de 16 caminhões, com madeira ilegal. Foram apreendidos ainda R$ 200 mil, cinco armas de fogo, munições e motosserras.

As 12 serralherias, que foram usadas para o esquema criminosos, funcionavam em Manaus e Manacapuru. Os materiais eram misturados com peças devidamente regularizadas para, assim, burlar a fiscalização.

No levantamento feito na operação, estima-se que 9 mil árvores centenárias foram derrubadas.

Plano de Prevenção



O governador Wilson Lima lança, nesta sexta-feira (5), o novo Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Amazonas (PPCDQ-AM), que vai orientar a atuação dos órgãos ambientais no biênio de 2020-2022.

A meta é que, até o final desse período, o Amazonas reduza os índices de desmatamento em 15%, em relação ao ano de 2019. O lançamento faz parte de um pacote de decretos que o governador assinará em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.