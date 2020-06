Suspeito de assalto é preso e sofre convulsão em delegacia de Manaus

O Samu atendeu o suspeito na delegacia | Foto: Divulgação

Manaus - Após ser preso, um suspeito de assalto passou mal e teve uma convulsão dentro da sede do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Norte de Manaus. O homem, que não teve a identidade divulgada, tentou cometer roubos no Terminal de Integração do bairro Cidade Nova (T3).

Conforme a polícia, o suspeito usava um simulacro de arma de fogo para ameaçar os passageiros e cometer os crimes. Uma das vítimas, que conseguiu escapar das ações do criminoso, acionou uma equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foi até o T3 e conseguiu prendê-lo.

A arma falsa foi apreendida e o homem levado ao 6º DIP, mas no momento em que aguardava a vez para realizar os procedimentos de autuação, ele teve os espasmos e começou a se debater no chão. A suspeita é que o preso estava sob efeito de entorpecentes

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou o atendimento médico ao preso, não foi necessário levá-lo para um hospital.

Até o momento, não há informações sobre a atualização do quadro de saúde do suspeito. Ele permanece detido no 6º DIP, onde a vítima do roubo registrou Boletim de Ocorrência (B.O).