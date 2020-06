Ladrões de motorista de app morrem em confronto com Força Tática

Carro da vítima ficou crivado de balas | Foto: Divulgação

Manaus - Dois suspeitos de sequestrar e roubar uma motorista de aplicativos morreram após troca de tiros com policiais da Força Tática na noite desta quinta-feira (4), em Manaus. A intervenção policial aconteceu na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, Zona Leste da capital.

A dupla havia raptado a motorista, por volta das 17h, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. A vítima explicou que os suspeitos, com o apoio de uma uma mulher, solicitaram uma corrida e quando embarcaram no veículo anunciaram o assalto.

"Me colocaram no banco de trás do carro, me encapuzaram, amarraram meus braços e pernas. Depois eles combinaram de ir buscar outros comparsas. Eles ainda pararam o carro para assaltar uma lotação", explicou a trabalhadora, que foi torturada e passou quase quatro horas em poder dos criminosos.

A vítima relatou que foi abandonada em um trecho do ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira. "Me deixaram toda amarrada. Depois consegui pedir ajuda de mototaxistas e acionei a policia", disse.

Material apreendido | Foto: Divulgação

Ação policial

Por volta das 20h15h a equipe de Força Tática recebeu denúncia por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) com informações sobre o roubo do carro da vítima, modelo Siena, de cor vermelha.

Com as características, a equipe policial conseguiu localizar o carro na avenida Autaz Mirim. Os suspeitos não obedeceram a abordagem e tentaram fugir.

Durante a perseguição os policiais foram atacados com tiros. Ao revidarem, conseguiram interceptar a dupla criminosa.

Feridos, os dois suspeitos foram socorridos pela equipe policial, mas morreram no Hospital João Lúcio. Os corpos deles serão removidos para o Instituto Médico Legal (IML), onde devem aguardar a identificação de familiares.

Com os assaltantes foram apreendidos dois revólveres, calibre 38, e várias munições. Todo material e o carro da vítima, crivado de balas, foram apresentados na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve investigar o caso.