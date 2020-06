Corpo em avançado estado de decomposição é achado no ramal do Pau Rosa

O corpo foi levado para o IML | Foto: Arquivo EMTEMPO

Manaus - O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado no ramal do Pau Rosa, localizado no quilômetro 21 da rodovia BR-174, na zona rural de Manaus, na noite de quinta-feira (4).

De acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML), o homem foi vítima de arma branca e o crime teria acontecido na última segunda-feira (1º).

No corpo da vítima foram identificadas marcas de ferimentos por arma branca. O homem aparentava ter entre 25 a 30 anos, cor parda, cabelo curto e uma tatuagem com o desenho de uma mulher na região direita da barriga.

O homem vestia uma camiseta preta e bermuda jeans no momento em que foi encontrado. O autor e a motivação morte ainda são desconhecidos pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil (PC-AM), não foi registrado nenhum Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o caso. O fato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Ladrões de motorista de app morrem em confronto com Força Tática

Homem tem casa invadida e é morto na frente da família, em Manaus