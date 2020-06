Infância e violência: crianças crescem entre tráfico e mortes, no AM

Manaus - Nos últimos meses, mortes de crianças por bala perdida têm estampado as capas de jornais em todo o Brasil e até no exterior. Muitas vezes moradores de 'áreas vermelhas', esses pequenos brasileiros vivem ao redor da guerra do tráfico e confrontos policiais desde bebês. E mesmo os que não entram para o crime, se tornam possíveis vítimas dele.

O caso mais recente é o do menino João Pedro , de 14 anos. O jovem foi morto no dia 18 de maio deste ano, em um confronto de policiais civis e federais contra lideres criminosos no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro (RJ).

João Pedro, assassinado em uma troca de tiros entre policiais e traficantes | Foto: Divulgação

Naquele dia e momentos antes a sua morte, João brincava de sinuca com outras seis crianças, quando todos ouviram tiros. Quase como um instituto de quem mora em áreas de risco, os jovens se jogaram no chão e se esconderam das balas.

Segundos depois, de acordo com entrevista do tio da criança ao site UOL, a polícia entrou na casa de João Pedro e atirou mais de 70 vezes. O jovem foi atingido e em seguida levado pela família em um helicóptero da polícia para dar entrada com urgência em um hospital, mas morreu horas depois.

Em Manaus, o Jorge Gustavo Silva dos Santos, 12, estudante do 7º ano da Escola Municipal Elvira Borges, Zona Oeste de Manaus, morreu no dia 18 de maio após não resistir ao ferimento causado por uma bala perdida. Jorge foi vítima de tiroteio ocorrido no bairro Compensa no dia 12 de maio quando foi comprar churrasco em uma banca que ficava em frente à sua casa. Ele ficou internado no pronto-socorro infantil Joãozinho, na Zona Leste, por quase uma semana. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, lamentou a morte do estudante.



Criar filhos na zona de guerra do AM

Mas como é para um pai ou mãe criar seu filho em um bairro com alta criminalidade? E como ficam as crianças que crescem nessas condições?

Para a primeira pergunta, Daniel Nascimento (nome fictício para preservar identidade), de 40 anos, sabe bem a resposta. O industriário foi criado no bairro Compensa, Zona Oeste, e é onde também cresceram seus dois filhos, um menino de 16 anos e uma garota de 13.

O bairro é considerado o berço da Família do Norte (FDN), uma das maiores facções criminosas do Brasil. E a história da família está ligada a esse meio, mas começa muito antes. Daniel, o pai, quando era criança, conheceu e se tornou amigo de muitos assaltantes e traficantes do bairro.

Ele conta que à época, ainda na infância, era normal ver pessoas que vendiam e faziam uso de drogas explicitamente. Apesar de ter visto boa parte de seus amigos entrarem para o mundo do crime e outros até serem presos, Daniel nunca se deixou levar pelo caminho.

Pais ficam em dilema: proibir ou não os filhos de brincarem na rua? | Foto: Lucas Silva

Depois de casar, ele continuou morando no bairro e teve os dois filhos. A mulher, ao contrário dele, passou a fazer uso de drogas, o que fez desmoronar toda a família. As crianças não saíam para brincar na rua por conta do perigo, mas o tráfico de alguma forma, ainda na infância dos pequenos, entrou na casa por meio da mãe.

"Ela [a esposa] entrou de cabeça no mundo das drogas e esqueceu que tinha filhos. Só Deus para resgatar ela. Nossas crianças ficaram muito revoltadas com isso na época, e eram muito novos. Minha filha tinha só seis anos e o meu filho, dez", lembra Daniel. Tudo aconteceu em meados de 2014.

Vendo que as drogas e o tráfico haviam feito ruir sua família, o industriário se separou da sua mulher, mas na mesma época perdeu o emprego e não pôde cuidar dos filhos. A guarda foi passada para as tias, enquanto ele mesmo acabou se vendo num emaranhado de problemas para se reerguer.

O crime por gerações

Depois de um longo período separados, o pai e as crianças voltaram a morar juntos quando ele finalmente melhorou de vida. Os filhos já estavam com 11 anos (a menina) e 14 (o menino).

"Quando voltamos para a Compensa, meu filho acabou conhecendo pessoas que vendiam droga e assaltantes. Ele sempre gostou muito de jogar bola e insistia para ir ao campo do bairro. Mas lá rola muita maconha e outros ilícitos", conta o pai.

Crianças jogam bola em campo de bairro com alta criminalidade, em Manaus | Foto: Lucas Silva

Ele assume que o filho acabou por se tornar amigos de pessoas ligadas a facções e, levado por discurso de amigos, cometeu o primeiro crime.

"Num sábado eu havia conversado com ele, aconselhado como sempre faço. Quando foi na terça seguinte, ele foi influenciado por um colega e os dois tentaram assaltar um salão de beleza, mas não tiveram êxito e foram presos", narra Daniel.

Depois de alguns dias num centro de detenção de menores, o filho dele foi liberado. Daniel diz ter conversado com o agora adolescente, e que se ele entrasse para aquele mundo podia esquecer qualquer apoio vindo do pai.

Crianças ficam expostas ao crime diariamente | Foto: Lucas Silva

"Eu não queria aquilo para a vida dele. Só que ele ficou muito revoltado com tudo o que aconteceu na nossa família. E quando se mora na Compensa, as possibilidades de entrar no mundo do crime são muitas", diz Daniel, com pesar na voz.

Hoje eu ainda converso com ele e a minha filha. Aconselho. Graça a Deus ela nunca me deu problema. Eu sempre digo "minha filha, procure não depender de nenhum homem. Estude e se sustente sozinha".

Eu mostro para eles o quanto me esforço para eles não entrassem nesse mundo que existe tão perto deles desde quando eram crianças. Mas é muito difícil. Eles têm que tomar a decisão por eles e não irem por esse caminho.

Na aula, um tiro

Fernanda Barbosa [nome fictício], 20, é uma estudante que mora no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O lugar possui vários pontos de tráfico, os quais são dominados por diferentes facções. Por conta disso, há tempos, vez ou outra os moradores presenciam tiroteios. E são justamente as balas que marcaram a memória da estudante de Direito.

"Quando eu ainda era criança, meu pai não deixava a gente brincar de jeito nenhum na rua. Era comum ver pessoas usando e vendendo droga. Mas uma memória que me marcou muito foi uma vez na escola. Eu devia ter uns oito anos. Estávamos tendo aula quando ouvimos barulhos de tiros e a professora pediu que todos nos jogássemos no chão. Ela foi junto. Acho que esse momento foi o que mais me marcou com a violência do bairro", lembra Fernanda.

Ela diz que cresceu achando que a venda e o uso de entorpecentes eram algo comum, porque tinha a impressão de que todas as drogas eram liberadas no bairro já que via as pessoas fazendo uso livremente.

Crianças são acostumadas a verem cenas de violência e tráfico | Foto: Lucas Silva

"Outra coisa que eu achava normal é a proximidade da minha família com pessoas do tráfico. Mas hoje eu entendo que era porque meu pai tinha medo que os traficantes fizessem algo com a minha família, então ele se aproximava dessas pessoas para que elas não fizessem nada comigo ou com meus irmãos", conta a jovem.

Ela diz ser uma exceção de seus amigos da infância e que boa parte deles seguiu para o mundo das drogas e crime. Fernanda diz entender porque o pai a proibia de brincar na rua. Ele não queria que ela também fosse para o caminho do tráfico e morte.

As balas que encontram crianças

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) para saber os números de crianças vítimas de bala perdida no Estado. A assessoria, por sua vez, disse que precisaria de mais tempo para apurar a informação, cerca de 30 dias.

Adolescentes e jovens foram mais da metade das pessoas mortas por homicídio em 2017 | Foto: Lucas Silva

O dado não entrou a tempo nesta matéria, mas relatórios internacionais e nacionais demonstram que, no Brasil, as crianças muitas vezes acabam por virar os alvos em trocas de tiros.

Dados do Atlas da Violência (2019) mostram que mais da metade (51,8%) dos homicídios no Brasil, em 2017, foram de adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. Naquele ano, 35.783 brasileiros entre 15 e 29 anos foram mortos intencionalmente, ou não.

A violência molda a mente jovem

Carlos Santiago é sociólogo e explica que os seres humanos são extremamente violentos. Para ele, existem dois elementos que caracterizam essa violência e podem ser também interpretados para ocaso das crianças. O primeiro é a violência no ambiente em que a pessoa vive. Ou seja, se ela se envolve com a violência ou a cultura dela. Isso influencia nas atitudes.

Carlos Santiago, sociólogo e advogado | Foto: Divulgação

"No Brasil, por exemplo, você tem um País que não só é violento, mas como cultua essa violência, que a transforma em mercadoria exposta para consumo. É só ver programas televisivos, páginas de jornais dedicadas ao tema e os recordes de bilheteria de alguns filmes”, pontua o especialista.

Ele segue e cita também a violência que diz ter na família, nas relações do Estado com sua população por meio da polícia, dentre outros.

Mas, além disso, há também a violência patológica, ele diz. Nesse caso, pessoas, independente do ambiente em que nasceram, desenvolvem traços violentos e até de adesão ao crime. É algo da personalidade, garante o sociólogo.

